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понедельник, 16 ноября 2020 19:15

Таможенники поймали ровенчанина с янтарем-великаном
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В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря редких размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.

Сотрудники столичной таможни караулили пассажиров на отлете, имея предварительную информацию от СБУ о незаконной добыче ценного камня в Ровенской обл., сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал зеленый коридор, чем засвидетельствовал, что не имеет товаров, обязательных для декларирования.

Среди вещей путешественников правоохранители обнаружили 18 уникальных камней янтаря.

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"Вес самого камня достиг 700 граммов, а его длина - 18 см. Общий вес солнечного камня, которого молодой человек пытался скрыто вывезти из Украины в ОАЭ, составила 5,4 кг", - добавили в сообщении.

По выявленному факту нарушения таможенных правил составлен протокол. Янтарь изъяли до вынесения судом решения по делу.

В международной экспресс-доставке столичные таможенники изъяли незадекларированные часы Джеймса Бонда, следовавшие из Королевства Бахрейн в Запорожье.

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