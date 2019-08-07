В больницу свозят людей с лептоспирозом: что это такое

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали двух людей с лептоспирозом.

79-летняя женщина из Стрыйского района находится в тяжелом состоянии. Заболела 2 недели назад, но за помощью к врачам не обращалась, сообщает Zaxid.net.

"Имеет осложнения почек. Женщина в реанимации", - говорит заведующая диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян.

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Женщина живет в селе, имеет 2 коровы, хозяйство. Где могла заразиться лептоспирозом, не знает. У нее была порезана рука и она работала в хозяйстве, помогала сыну заготавливать сено. Больная также рассказала, что ела немытые яблоки.

Такую же инфекцию диагностировали у 55-летнего жителя Старосамборского района, в хозяйстве которого есть грызуны.

Это уже 9-й случай лептоспироза во Львовской области в этом году, один из которых - смертельный. В январе умер 54-летний львовянин.

Лептоспироз - это острое инфекционное заболевание людей и животных. Поражает печень, почки, мышцы и сопровождается волнообразной лихорадкой. Основными носителями возбудителя лептоспироза являются крысы, полевые мыши, землеройки. Автор: tv24 Как происходит заражение Если вы чувствуете себя неудовлетворительно, не теряйте времени. Обратитесь к врачу, это может спасти жизнь.