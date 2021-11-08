В больницах Одессы заканчивается кислород

На утро 8 ноября в опорных больницах Одессы осталась половина суточной дозы кислорода. Фото: REUTERS

На утро 8 ноября в опорных больницах Одессы насчитывалось лишь 7 т кислорода при суточной потребности 15 т.

В течение дня с Одесского припортового завода должны доставить еще 6 т, но этого не хватит, сообщил во время дистанционного заседания оперативного штаба Одесского горсовета и.о. директора муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

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"Ситуация с кислородом тяжелая, но завтра мы ждем еще машину с кислородом", - заявил Никогосян.

Также чиновник отметил, что сейчас одесские больницы имеют 325 кислородных концентраторов. И на протяжении недели планируют закупить еще 125.

За последние сутки 1558 жителей Одесской области получили положительный тест на коронавирус. В больницах уже нет мест для тяжело больных пациентов. "Скорую" приходится ждать несколько часов. В опорных больницах Одессы с Covid-19 не хватает анестезиологов, медсестер и санитаров.