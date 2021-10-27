Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород

Пациентов больницы эвакуируют из-за нехватки кислорода. Фото: Одесса.Инфо

В Одессе из Центра социально значимых заболеваний, одной из опорных коронавирусных больниц в городе, эвакуируют пациентов.

В медицинском заведении закончился кислород, сообщает УНИАН.

Пациентов в срочном порядке перевозят в другую больницу – на улицу Ядова.

Сотрудники центра рассказали, что в последние несколько дней кислород больница получала в очень малых количествах, из-за чего возникла его катастрофическая нехватка. При этом врачи неоднократно сообщали о нехватке кислорода, но реакции не последовало.

В итоге вечером 26 октября запасы кислорода подошли к концу. Поэтому медики приняли решение оперативно эвакуировать коронавирусных больных, которых в центре – более 40 человек. Все эти люди кислородозависимые.

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Ранее в Херсонской области заявили, что наблюдается сложная ситуация с медицинским кислородом. В Чернигове также сложилась критическая ситуация с кислородом для Covid-пациентов в медучреждениях. 22 октября стало известно, что Министерство здравоохранения Украины пытается в самом срочном порядке отыскать альтернативные источники пополнения запаса кислорода для украинских медицинских учреждений.