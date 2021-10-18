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понедельник, 18 октября 2021 12:40

Отсутствие койко-мест и дети на кислороде: волонтер рассказала о критической Covid-ситуации в Одессе

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Отсутствие койко-мест и дети на кислороде: волонтер рассказала о критической Covid-ситуации в Одессе
Одесская область лидирует по количеству больных коронавирусом. От 18 октября там действует красная зона карантина. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Одессе в больницах уже нет мест для тяжело больных пациентов с коронавирусом. "Скорую" приходится ждать по несколько часов.

Жителей города пока еще принимают больницы в Овидиополе, Беляевке и Черноморске, сообщила в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова.

"Мест в городе нет. Скорая едет по четыре-пять часов. Врачи ходят с температурой и попадают в реанимацию. Просто лягут скоро. Открывать еще отделения скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Это нереально выдержать и предоставить полноценную помощь", - рассказывает Екатерина Ножевникова.

Также коронавирусом болеют и дети - в Covid-отделении детской больницы уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислородной поддержке.

Она отмечает, что в городе беда с коронавирусом, а пункты вакцинации открыты для желающих.

За последние сутки в Одесской области обнаружили 1367 новых больных коронавирусом и это больше всего в Украине.

С сегодняшнего дня, 18 октября, область оказалась в красной зоне карантина. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров и ТРЦ. Могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Ограничения для транспорта местные власти могут ввести по своему усмотрению.

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Дата
18
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