В воскресенье зафиксировали 9 524 новых случаев коронавируса

Вчера от коронавируса умерло 177 человек. Фото: Reuters

17 октября 2021 в Украине зафиксировали 9524 новых случая коронавируса.

Среди больных 790 детей и 122 медика, сообщает Минздрав.

3127 человек госпитализированы. 177 погибло. 3421 человек выздоровела.

55897 человек вакцинировали против Covid-19. Одну дозу получили 33680 человек, полностью иммунизированы - 22217 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2644694 человека, выздоровели - 2329 418. Произошло 60 810 летальных случаев.

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97% госпитализированных с Covid-19 в сентябре - невакцинированные.

В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября - начале ноября. В пиковый период в больнице могут попасть более 50 тыс. украинцев, заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.