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понедельник, 28 февраля 2022 22:24

В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые

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В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые
Белую Церковь расстреляли. Фото: Радио Свобода

В результате ракетного удара российским агрессором в городе Белая Церковь разрушено общежитие.

"По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Два человека деблокированы, под завалами находится один человек. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

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"Есть погибшие, считают. Есть раненые. Разбирать продолжат завтра", - сообщил городской голова Геннадий Дикий.

Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.

Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

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