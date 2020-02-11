В бассейне ВСУ погиб мужчина

В Киеве в бассейне центрального спортивного комплекса ВСУ умер мужчина. Фото - kyivmaps.com

11 февраля в Киеве в бассейне центрального спортивного комплекса Вооруженных сил Украины умер мужчина.

Предварительно выяснилось, что он плавал. В какой-то момент потерял сознание, пишет Информатор.

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К моменту приезда медиков мужчина не подавал признаков жизни. Врачи пытались реанимировать его в течение 45 минут, но спасти не удалось.

Личность мужчины установили. Причину смерти выяснят после проведения необходимых экспертиз.

42-летний Игорь Кинаш из села Уличное Дрогобычского района Львовской области погиб на соседском дворе. Утонул в детском надувном бассейне. При осмотре тела не обнаружили следов насилия. Мужчина умер собственной смертью.