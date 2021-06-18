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пятница, 18 июня 2021 11:07

В автомобиле взорвался топливный бак: двое сгорели, еще двоих спасают

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В автомобиле взорвался топливный бак: двое сгорели, еще двоих спасают
На Полтавщине двое мужчин 30 и 38 лет погибли в результате взрыва топливного бака. За жизнь еще двух людей борются врачи. Фото: npu.gov.ua

В селе Кобелячок на Полтавщине двое мужчин 30 и 38 лет погибли в результате взрыва топливного бака.

За жизнь еще двух людей - 32-летней женщины и 57-летнего мужчины - борются врачи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Трагедия произошла 14 июня около 16:00. Четверо местных жителей получили тяжелые ожоги из-за взрыва топливного бака автомобиля, что вероятно произошел во время сварочных работ. Пострадавшие доставлены на лечение в медицинское учреждение. 16 июня двое мужчин, находившихся в ожоговом отделении районной больницы, скончались. За жизнь еще двух людей борются врачи", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В Борисполе Киевской области взорвался припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на ул. Броварской. Причиной инцидента не могли быть газобаллонное оборудование авто или топливо. Очевидцы рассказали, что взрыв был резкий и сильный.

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Дата
18
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