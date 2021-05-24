В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео

Фото: t.me/khmlv

В Хмельницком в автобусе подрались пассажир и кондуктор.

Инцидент произошел утром 25 мая в автобусе №22, который курсирует из микрорайона "Озерная" на завод "Катион". Видео появилось в местном Telegram-канале Хмельницкий LIVE.

Известно, что ссора перешла к кулакам из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, то он бросался ножом на кондуктора и водителя.

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Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что мужчина имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд. Затем начался словесный конфликт, который дошел до применения силы.

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