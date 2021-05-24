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понедельник, 24 мая 2021 18:06

Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя

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Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя
Из присутствующих как в салоне, так и на улице за женщину-водителя никто не вступился. Все только снимали на телефоны. Фото: [email protected]

В Харькове неадекватный молодой человек разбил вагон трамвая.

Он бил ногами окна и двери и бросался на водителя, пишет Telegram-канал "Труха.Харків".
"Дикий треш на Плехановской. Двое молодых людей устроили февраля погром в трамвае", - написали авторы видео.

Как сообщили очевидцы, нетрезвые ребята зашли в трамвай, заплатили за проезд, но прослушали, что электротранспорт едет в сторону Новожаново. Когда узнали, это их разозлило, и один из них стал бросаться с кулаками на водителя, а затем крушить вагон.

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Из присутствующих, как в салоне, так и на улице, за женщину-водителя никто не вступился. Все только снимали на телефоны.

Водитель трамвая сразу сообщила об инциденте в полицию. Впрочем, до приезда правоохранителей злоумышленники скрылись, но не надолго.

Правоохранители разыскали дебошира. Им оказался 31-летний местный житель.

В полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Чугуеве Харьковской области трое пьяных мужчин избили охранников и одного из посетителей. Произошло все из-за замечания, которое охранник сделал дебоширам.

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Дата
24
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