Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя

Из присутствующих как в салоне, так и на улице за женщину-водителя никто не вступился. Все только снимали на телефоны. Фото: [email protected]

В Харькове неадекватный молодой человек разбил вагон трамвая.

Он бил ногами окна и двери и бросался на водителя, пишет Telegram-канал "Труха.Харків".

"Дикий треш на Плехановской. Двое молодых людей устроили февраля погром в трамвае", - написали авторы видео.

Как сообщили очевидцы, нетрезвые ребята зашли в трамвай, заплатили за проезд, но прослушали, что электротранспорт едет в сторону Новожаново. Когда узнали, это их разозлило, и один из них стал бросаться с кулаками на водителя, а затем крушить вагон.

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Из присутствующих, как в салоне, так и на улице, за женщину-водителя никто не вступился. Все только снимали на телефоны.

Водитель трамвая сразу сообщила об инциденте в полицию. Впрочем, до приезда правоохранителей злоумышленники скрылись, но не надолго.

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