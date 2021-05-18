Военные в супермаркете устроили драку с охранниками и покупателями

Произошло все из-за замечания, которое охранник сделал дебоширам. Фото: hk.npu.gov.ua

В Чугуеве Харьковской области трое пьяных мужчин избили охранников и одного из посетителей.

Произошло все из-за замечания, которое охранник сделал дебоширам, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"13 мая в 15:40 в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о происшествии в супермаркете города Чугуева.Трое мужчин 23 и 28 лет (третий устанавливается) нанесли телесные повреждения двум работникам охраны 38 и 34 лет, а также 52-летнему покупателю", - сказано в сообщении.

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Сейчас предназначен ряд экспертиз, видео с камер наблюдений супермаркета изъяты. В свою очередь на охранников написали заявления военнослужащие, мол те тоже нанесли им телесные повреждения.

По каждому из обращений открыто уголовное производство. Следствие продолжается.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка.