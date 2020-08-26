В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом

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В городе Березань Киевской области автомобиль Chevrolet влетел в бетонный забор домовладения.

20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще трое их друзей 17 и 19 лет - травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором домовладения. На тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров. Все они местные жители", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства ДТП.

Авария произошла ночью 25 августа на ул. Набережной. 2 погибших и 3 пострадавших с покореженного Chevrolet Lacetti освобождали спасатели.