В Австралии столкнулись самолеты

В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета.
В этой аварии погибли 4 человека, сообщает телеканал ABC.
По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория, примерно в 120 км к северу от Мельбурна, в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России на лету столкнулись истребители
В учебном самолете, вылетевшем с аэродрома "Мангалор", находились пилот и инструктор, в другом также летели 2 человека. Никто из них не выжил.
На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как самолеты оказались на одной траектории полета.
Звезда НБА и легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Баскетболист разбился на вертолете в Калабасасе.
Комментарии