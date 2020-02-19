В Австралии столкнулись самолеты

В аварии двух самолетов в Австралии погибли 4 человека. Фото: wikimedia.org

В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета.

В этой аварии погибли 4 человека, сообщает телеканал ABC.

По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория, примерно в 120 км к северу от Мельбурна, в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

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В учебном самолете, вылетевшем с аэродрома "Мангалор", находились пилот и инструктор, в другом также летели 2 человека. Никто из них не выжил.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как самолеты оказались на одной траектории полета.

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