В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами

на корабле находились 10 украинцев. Фото Рейтер

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.

Сообщает заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно" Bourbon Rhode ", среди членов экипажа которого были граждане Украины.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Консульская служба контактирует с профсоюзом морских работников Украины, в свою очередь пока общаются с такой же организацией во Франции".

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По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинский.