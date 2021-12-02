В арендованной квартире нашли два трупа

В Полтаве в съемной квартире нашли мертвыми 25-летнего мужчину и 17-летнего парня. Еще один мужчина доставлен в больницу. Фото: npu.gov.ua

В Полтаве в съемной квартире по пер. Рыбальскому нашли мертвыми 25-летнего мужчину и 17-летнего парня. Еще одного 48-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Арендаторов обнаружила владелица квартиры 1 декабря около 17:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Умершие - 25-летний мужчина из Гадячского района и 17-летний юноша из Миргородского района. При осмотре тел визуальных признаков насильственной смерти не обнаружили. Третий мужчина житель Харьковской области. Все они приехали в Полтаву на заработки. Квартира была закрыта изнутри", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняет следствие. Открыли уголовное производство.

В Новоовницком Житомирской области в арендованной квартире нашли мертвыми трех военных-контрактников. Их стали искать, когда недосчитались во время утреннего построения в той части, где они служили. Умершие - 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов.