Ужасная трагедия: во время пожара погиб 5-летний ребенок

В Белой Церкви во время пожара погиб ребенок. Фото: ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области во время пожара в доме погиб 5-летний ребенок.

Трагедия произошла в ночь на 18 февраля в г. Белая Церковь в жилом доме по улице Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь дома, но в результате доступа кислорода огонь охватил деревянные конструкции сооружения и распространился на весь дом.

На место пожара немедленно выехали спасатели г. Белая Церковь и пгт. Гребенки. Пожар был полностью ликвидирован в 6:07, при разборке конструкций здания спасатели нашли тело ребенка 2015 рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тушили только на бумаге - спасателя обвинили в бездействии во время машстабных пожаров

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и все обстоятельства гибели ребенка.

В Белой Церкви во время пожара погиб ребенок. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 4-летний мальчик поджег дом. Воспользовался моментом, когда бабушка оставила его на несколько минут.