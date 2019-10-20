Установили количество пострадавших в Чехии украинцев

3 человека попали в аварию. Фото: "Цензор"

После дорожной аварии в Чехии были госпитализированы три, а не десять человек, как сообщалось изначально.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По информации посольства Украины в Чехии, в населенном пункте Несовице, район Вышков, в результате ДТП с участием микроавтобуса 10 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести. Трое граждан Украины госпитализированы в больницу города Брно", - сообщил Погорельцев.

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Украинское консульство в Брно выясняет обстоятельства случившегося и вместе с департаментом консульской службы МИД следит за развитием событий.

Вблизи с. Несовице в Чехии автобус с украинцами попал в аварию. Десять граждан Украины госпитализировали.