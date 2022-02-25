Уничтоженные российская десантура, колонна росгвардии и танки: украинские воины дают по-зубам врагу

Украинские воины - в защите государства.

25 февраля в районе села Коблево Одесской области военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили 25 российских десантников.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук, пишет НВ.

Также силами Вооруженных сил Украины и добровольцев в Одессе задержали корректировщика вражеского огня.

Сегодня подразделения командования "Север" уничтожили около 20 вражеских танков в Минском направлении на Черниговщине.

Также уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Рипок на Чернигов.

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В Ирпене, что в пригороде Киева, украинские воины сожгли колонну росгвардии. "Смерть врагам!" - сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Под Счастьем в Луганской области военные уничтожили два российских танка и один БМП.

По состоянию на 25 февраля количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составило 80 танков, 516 бронемашин разных типов, 10 самолетов, сем вертолетов и 2800 личного состава.