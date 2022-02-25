Луганщина: украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП. Враг отступил

Украинские воины заставили врага отступить в Луганской области. Фото: ООС

Украинские военные уничтожили 2 российских танка и 1 БМП в районе населенного пункта Трехизбенка под Счастьем на Луганщине. Враг был вынужден отступить.

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.

Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить. Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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С 24 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.