В Минобороны назвали потери страны-агрессора - тысячи уже не вернутся домой

Армия России ежечасно терпит потери во время вторжения в Украину. Фото: https://armyinform.com.ua

Уже есть ориентировочные потери армии Российской Федерации на территории Украины по состоянию на 15.00 25 февраля. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Это 80 танков, 516 бронемашин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов и 2800 личного состава", - написала советница на странице Facebook.

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Ориентировочно 800 кафиров были убиты с момента вторжения в Украину по 03:00 25 февраля. То есть с сегодняшнего утра украинские военные ликвидировали еще 2 тыс. военных страны-агрессора. Такие данные с утра приводила Маляр. Потери врага увеличиваются каждый час.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения. В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть гораздо больше. Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.