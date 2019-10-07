Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах

В Черновцах умерли сиамские близнецы. Фото: УНИАН.

В Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2.

По словам врачей, девочки умерли вечером в субботу, 5 октября, передает "УНИАН".

В больнице близнецы были три дня. После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым. Также медики отметили, что мать ни разу не посещала сиамских близнецов в больнице. Отец только приносил средства ухода для детей.

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Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Близнецы родились преждевременно - в 33 недели. Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, роженица отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений. В Украине сиамские близнецы родились в третий раз. Впервые - в 2002 году в Кропивницком. Девочки прожили две недели. Второй раз близнецы появились на свет в 2012 году в Краматорске Донецкой области. Прожили пять дней.