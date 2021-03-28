Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

29 марта проходит 9 лет со дня смерти 18-летней Оксаны Макар из Николаева.

Автор: unian.ua Проходит 9 лет со дня смерти 18-летней Оксаны Макар из Николаева, которую изнасиловали, пытались задушить, затем вынесли на недострой и подожгли

Ее изнасиловали и пытались задушить, затем вынесли на недострой и подожгли Евгений Краснощек, Артем Погосян и Максим Присяжнюк. За жизнь Оксаны врачи боролись 20 дней. Перенесла несколько операций, и сердце не выдержало. Умерла в Донецком ожоговом центре.

Автор: kp.ua За преступление были задержаны и осуждены Евгений Краснощек (в центре), Артем Погосян и Максим Присяжнюк

27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил Артема Погосяна к 14 годам лишения свободы, Максима Присяжнюка к 15годам лишения свободы. Евгений Краснощек получил пожизненное заключение. В 2019-м он добился пересмотра дела. Говорил, что признание из него выбили. А на суде обвинил в трагедии мать Оксаны, Татьяну Суровицкую.

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы - мать, это ваш ребенок был. И сейчас я с вами могу говорить, сейчас я вижу мать, а тогда во время первой инстанции матери не было! Вы меня поймите по-человечески, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", - сказал Краснощек во время заседания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать Оксаны Макар купила две квартиры

Добавил, что его сделали козлом отпущения. Взял вину на себя, потому что не было выбора. Но на свободу не рвется, мол, и в тюрьме нормально. Он отбывает наказание на Черниговщине - в учреждении с максимальным уровнем безопасности.

Автор: Новости-N В Николаеве трое мужчин изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом один из них задушил ее. Чтобы избавиться от тела, они отнесли его на строительную площадку, где бросили в яму с мусором и подожгли. Но Оксана выжила. На следующий день ее нашел прохожий

Максим Присяжнюк находится в Биленкивской исправительной колонии в Запорожье. Артем Погосян - в Криворожской исправительной колонии №80. В 2018 оба попади под "закон Савченко", когда один день в СИЗО считается за два. На свободу выйдут годом ранее.

Автор: Новости-N Оксану Макар похоронили 31 марта в селе Шевченково возле памятника воинам интернационалистов и Великой Отечественной войны

Евгений Краснощек в 17 лет ушел из дома из-за конфликта с отчимом и матерью. Работал охранником в косметическом магазине. Имеет дочь. На время преступления ей было 6 лет. После суда семья Краснощека от него отказалась. Оксана Макар была единственной дочерью Татьяны Суровицкой. Несколько лет жили в Киеве. Потом переехали в Николаев. Татьяну судили за кражи. Выпивала. Сейчас о ней ничего не известно.