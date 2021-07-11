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воскресенье, 11 июля 2021 14:35

Укусы змей: за день три человека попали в больницу

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Укусы змей: за день три человека попали в больницу
Во Львовской области за день три человека попали в больницу после укусов змей. Больше змей водится в кустах, лесу, высокой траве. ФОТО: pixabay.com

10 июля во Львовской области три человека попали в больницу после укусов змей. Об этом сообщает пресс-центр ДСНС.

Все пострадавшие в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении.

Так, в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализировали 34-летнюю жительницу Львова. 13-летняя девочка и 51-летняя женщина попали в Турковскую больницу. Всех змеи кусали за ноги.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров ", - предостерегают в сообщении.

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В Ивано-Франковской области змеи покусали троих детей. Они в реанимации. 8 июля в Коломыйскую детскую больницу привезли ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, сообщает пресс служба Ивано-Франковской ОГА.

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