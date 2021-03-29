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понедельник, 29 марта 2021 18:10

Украинский хакер "обокрал" банки 11 стран мира
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В Тернополе мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

Для этого он разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов. Оно позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии", - говорится в сообщении.

Мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.
Фото: gp.gov.ua
Мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.
Мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

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Известно, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Теперь хакеру грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств. Следствие продолжается.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 5 тыс. аккаунтов, которая распространяла ложную информацию об Украине. Финансировались боты Россией.

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