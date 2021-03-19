СБУ "накрыла" мощную ботоферму, работавшую на Россию

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 5 тыс. аккаунтов, которая распространяла ложную информацию об Украине. Финансировались боты Россией.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Исполнители разместили оборудование в арендованной квартире. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины", - говорится в сообщении.
Для организации преступной деятельности фигуранты использовали сим-карты украинских операторов. Во время обыска изъяли более 3 тыс. карт. Также компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование.
Для привлечения к ответственности устанавливаются все причастные лица.
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В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. С использованием вирусной программы хакеры поразили около 150 иностранных компаний. Причиненный ими ущерб достигает $80 млн.
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