Жертвами хакеров из Киева стали 150 иностранных компаний - убытки огромные

В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. С использованием вирусной программы хакеры поразили около 150 иностранных компаний. Причиненный ущерб компаниям достигает $80 млн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"С сентября 2020 года группа хакеров из Украины, используя вредоносное программное обеспечение, а именно так называемую программу-вымогателя типа Egregor Ransomware, предназначенную для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов компаний США и стран Европы", - говорится в сообщении.

За неразглашение похищенной информации и дешифровки пораженных компьютерных сетей злоумышленники требовали значительные сумы.

Во время обысков в Киеве изъяли компьютерное и серверное оборудование хакеров. Участникам группировки сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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Хакеры, вероятно, связаны с властью России, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код. Он используется для создания программных продуктов. Стоит вопрос о намерениях киберпреступников.