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пятница, 12 февраля 2021 16:13

Хакеры атакуют украинцев, спекулируя на теме вакцинации

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В конце января центр кибербезопасности при СНБО обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских интернет-пользователей. Основной ее темой было начало Covid-вакцинации в стране.

На одной из хостинговых платформ хакеры создали фейковую страницу, имитирующую сайт Минздрава. Для размещения страницы киберпреступники зарегистрировали несколько доменов, напоминающих официальный, сообщает пресс-служба СНБО.

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Автор: rnbo.gov.ua
 

На фейках разместили информацию о начале обязательной вакцинации 25 января с предложением скачать подробности Word-документом. Туда встроили вредоносный код, который при открытии файла скрыто от пользователя обеспечивал хакерам удаленный доступ к зараженному компьютеру.

Национальный координационный центр кибербезопасности проанализировал этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены.

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В декабре 2020-го киберпреступники атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам - EMA. 13 января они выложили в интернет документы о вакцинах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В Италии компания IRBM, что занимается упаковкой вакцин от AstraZeneca коронавирус для их распределения, подверглась хакерским атакам.

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