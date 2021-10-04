Украинский хакер атаковал более 100 компаний в США и Европе

Фото: npu.gov.ua

Киберполицейские разоблачили 25-летнего украинского хакера, атаковавшего вирусами-шифровальщиками более 100 иностранных компаний.

За восстановление доступа к закриптованнным данным хакер требовал выкуп. Нанесенный потерпевшим ущерб достигает $150 млн, сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

"Жертвами атак стали компании в Северной Америке и странах Европы. Среди пострадавших - мировые энергетическая и туристическая компании, разработчики техники. У мужчины был сообщник. Он помогал выводить деньги, добытые преступным путем", - рассказали полицейские.

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Дома у подозреваемого и его близких изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, автомобили и более $360 тыс. наличными. На криптокошельках злоумышленника заблокировали $1,3 млн.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Тернополе мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Для этого разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на вебресурсы более сотни банков и их клиентов. Оно позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях. Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов.