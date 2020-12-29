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вторник, 29 декабря 2020 15:18

Украинский дельтаплан с контрабандой разбился в Польше
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В лесополосе в Польше упал дельтаплан, которым управлял украинец. На борту были контрабандные сигареты на более чем 800 тыс. грн
Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl
В лесополосе в Польше упал дельтаплан, которым управлял украинец. На борту были контрабандные сигареты на более чем 800 тыс. грн
В лесополосе в Польше упал дельтаплан, которым управлял украинец. На борту были контрабандные сигареты на более чем 800 тыс. грн
В лесополосе в Польше упал дельтаплан, которым управлял украинец. На борту были контрабандные сигареты на более чем 800 тыс. грн

В лесополосе в Польше упал дельтаплан, которым управлял 44-летний гражданин Украины. Рядом с дельтапланом пограничники обнаружили несколько коробок с контрабандными сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых - более 800 тыс. грн, - Gazeta.ua.

В результате падения дельтаплана его пилот получил травмы, сообщает Надбужанский отдел пограничной службы Польши.

"Пограничники на значительной высоте зафиксировали воздушный объект, похожий на дельтаплан, который двигался от границы с Украиной. Впоследствии разбитый дельтаплан обнаружены вблизи населенного пункта Вольчины Влодавского уезда, рядом с которым был пилот", - сказано в сообщении.

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Как предполагают пограничники, мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.

За нелегальное пересечение польской границы и перевозку контрабандного груза против гражданина Украины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет заключения.

После оказания медицинской помощи в больнице и выполнения всех следственных действий 24 декабря мужчину передали украинским пограничникам в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Несовершеннолетнего контрабандиста задержали со стрельбой в Черновицкой области. Он пытался переправить в Румынию партию сигарет.

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Дата
29
декабря

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