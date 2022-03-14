Украинские военные уничтожили понтонный мост под Гостомелем, который построили оккупанты

Оккупанты возвели понтонный мост под Гостомелем. Фото: Белта

Украинские военные сорвали попытку российской техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля.

Мост был расположен в открытом поле примерно в восьми километрах к северу от главного моста через реку, свидетельствует новый спутниковый снимок частной американской компании Maxar Technologies и фото из соцсетей, опубликованное 13 марта, сообщает CNN.

Впервые мост появился на фото Maxar 10 марта, а на новом снимке он уже разрушен, рядом уничтожена техника кафиров. Позже еще одно фото появилось в соцсетях. CNN нашел геолокацию и подтвердил достоверность снимка.

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"В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их поджарили", — заявили в ВСУ и опубликовали снимок.

Украинские войска в Ирпене отразили продвижение оккупантов в Киев. Теперь река Ирпень создает значительное препятствие для военных РФ для дальнейшего движения.