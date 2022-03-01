Украинские военные сбили 5 вражеских истребителей

Противник понес большие потери. Фото: скриншот с видео

28 февраля Воздушные Силы Вооруженных сил Украины уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, зенитные ракетные комплексы, вертолет и крылатую ракету.

Об этом сообщил спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат.

Он сказал, что по предварительным данным сбитые истребители – это Су-30 и Су-35.

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"Вблизи Киева ЗРК Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага. Украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника на Киевщине и Житомирщине. Су-24 нанесли 4 сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннах механизированной техники, автоколоннах из горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска", - заявил Игнат.

Он еще раз отметил работу Байрактар ​​ТВ2. На этот раз им уничтожен танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов. По словам Игната, оккупанты понесли большие потери.

В настоящее время противник продолжает наносить огневое поражение по военным и гражданским объектам и вести разведку по российским самолетам. С этой целью он использует также воздушное пространство Беларуси.