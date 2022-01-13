Украинка в крупе нашла отвратительную находку

В пшеничной крупе жительница Николаева обнаружила червей. Фото: pixabay.com

В Николаеве женщина купила в магазине пшеничную крупу. После распаковки обнаружила, что в ней живут черви.

Соответствующее видео она прислала изданию "Новостей-N".

По словам женщины, еда она приобрела в супермаркете на Намыве.

Пыталась ли она вернуть в магазин испорченный товар, горожанка не сообщила.

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В Киеве в супермаркете "Эко" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды участились.