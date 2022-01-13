Украинка в крупе нашла отвратительную находку

В Николаеве женщина купила в магазине пшеничную крупу. После распаковки обнаружила, что в ней живут черви.
Соответствующее видео она прислала изданию "Новостей-N".
По словам женщины, еда она приобрела в супермаркете на Намыве.
Пыталась ли она вернуть в магазин испорченный товар, горожанка не сообщила.
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В Киеве в супермаркете "Эко" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды участились.
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