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четверг, 13 января 2022 09:51

Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку

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Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
В пшеничной крупе жительница Николаева обнаружила червей. Фото: pixabay.com

В Николаеве женщина купила в магазине пшеничную крупу. После распаковки обнаружила, что в ней живут черви.

Соответствующее видео она прислала изданию "Новостей-N".

По словам женщины, еда она приобрела в супермаркете на Намыве.

Пыталась ли она вернуть в магазин испорченный товар, горожанка не сообщила.

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В Киеве в супермаркете "Эко" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды участились.

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Дата
13
января

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