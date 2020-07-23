Украинец вез из-за границы запрещенную символику и много наличных

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области в частной машине украинского гражданина обнаружили предметы с советской и российской пропагандой.

Об этом сообщили утром четверга в Госпогранслужбе Украины.

"Во время проверки автомобиля, на котором возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине пограничники инициировали углубленный осмотр транспортного средства", - говорится в сообщении.

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Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР и гербом Российской Федерации, картины с символикой РФ, фотографии президента РФ Владимира Путина, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму денег в иностранной валюте .

О происшествии сообщили соответствующие структуры. Теперь все его обстоятельства выясняет Служба безопасности Украины.

В двух автомобилях DAF и MAN, направлявшихся из Беларуси в Украину с грузом макулатуры, пограничники обнаружили более 130 тыс. пачек контрабандных сигарет. Товар остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба. Эта партия контрабандных сигарет стала крупнейшей за последние годы. В тайниках, оборудованных в двойных потолках и стенах полуприцепов, обнаружили почти 130,3 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.