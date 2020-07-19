На границе с Беларусью остановили рекордную партию контрабандных сигарет

В двух автомобилях DAF и MAN, которые направлялись из Беларуси в Украину с грузом макулатуры, пограничники обнаружили более 130 тысяч пачек контрабандных сигарет.
Товар остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба.
Эта партия контрабандных сигарет стала крупнейшей за последние годы. В тайниках, оборудованных в двойных потолках и стенах полуприцепов обнаружили почти 130,3 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.
Обзор осуществляли пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками.
За нарушение таможенных правил водители (граждане Беларуси) привлечены к административной ответственности.
Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяли, подсчет их стоимости продолжается.
В течение первого полугодия 2020 Государственная таможенная служба Украины обнаружила 7,2 тыс. случаев нарушения таможенных правил.
Общий объем изъятой контрабанды оценивается в 1,16 млрд грн.
Комментарии