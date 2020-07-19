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воскресенье, 19 июля 2020 00:40

На границе с Беларусью остановили рекордную партию контрабандных сигарет

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В двух автомобилях DAF и MAN, которые направлялись из Беларуси в Украину с грузом макулатуры, пограничники обнаружили более 130 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Товар остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи", сообщает Госпогранслужба.

Эта партия контрабандных сигарет стала крупнейшей за последние годы. В тайниках, оборудованных в двойных потолках и стенах полуприцепов обнаружили почти 130,3 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.

Автор: dpsu.gov.ua
 

Обзор осуществляли пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками.

Автор: dpsu.gov.ua
 

За нарушение таможенных правил водители (граждане Беларуси) привлечены к административной ответственности.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяли, подсчет их стоимости продолжается.

В течение первого полугодия 2020 Государственная таможенная служба Украины обнаружила 7,2 тыс. случаев нарушения таможенных правил.

Общий объем изъятой контрабанды оценивается в 1,16 млрд грн.

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