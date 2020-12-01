Украинец сбежал из-под карантина в Польше и разбил 4 автомобиля

В Польше задержали 23-летнего украинца. Он сбежал из-под карантина и разбил 4 авто. Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

В городе Руда Шленская в Силезском воеводстве Польши задержали 23-летнего украинца.

После приезда в страну он должен был отбывать обязательный карантин, но вместо этого устроил пьяный дебош с собутыльниками, сообщает сайт местной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный украинец устроил смертельную аварию в Венгрии: показали фото

"Будучи навеселе, мужчина бегал по улице и серьезно повредил 4 автомобиля, стоявших неподалеку от места его проживания. Причиненные им убытки автовладельцы оценили в почти 13 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен, - Gazeta.ua)", - сказано в сообщении.

Украинца обвиняют в повреждении чужого имущества и сообщили в местное санитарно-эпидемиологическое ведомство, что он нарушил условия карантина. За это ему грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.

В Польше задержали 19-летнего украинца, который напал с ножом на двух украинских студентов. Он сам сдался польским правоохранителям в Жешуве после объявления его в розыск.