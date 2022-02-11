Украинец пытался уехать в Польшу на "Москвиче" 1955 года: фото ретро-машины

Фото: dpsu.gov.ua

Из Украины в Польшу пытались вывезти ретро-автомобиль 1955 года выпуска "Москвич 401". Машиной направлялся в соседнюю страну 27-летний украинец.

Инцидент произошел 9 февраля в пункте пропуска "Краковец", сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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"Пограничники совместно с работниками таможни провели проверку транспортного средства и документов, предоставленных для прохождения контроля. Впоследствии обнаружили несоответствие VIN-кода на составных частях автомобиля со сведениями, указанными в регистрационных документах", - говорится в сообщении.

В конце концов, ретро-авто в соседнюю страну не попало. Его передали вместе с водителем правоохранителям.

В августе прошлого года состоялся праздничный пробег ретроавтомобилей по Киевской области. Пробег был организован по случаю Дня государственного флага Украины. Среди автомобилей-участников было немало моделей, оставшихся в единственном экземпляре. К примеру, кабриолет Rolls-Royce Corniche 1989 года. Самыми старыми автомобилями мероприятия были De Soto S6 в 1939 году и Skoda Popular в 1939 году. Последняя является одной из первых моделей чешского производителя, которую начали делать с рулем налево.