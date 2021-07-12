Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар

В Киеве таможенники изъяли у иностранца лимитированный Lamborghini Aventador SVJ Roadster, стоимостью €600 тис. Авто 1,5 года нелегально находилось в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Фото: Киевская таможня

"Данное транспортное средство ввез на территорию Украины через одну из таможен на украинско-польской границе гражданин Израиля в режиме временного ввоза еще в феврале 2020 года. Автомобиль по окончании срока (один год. - Gazeta.ua) вывезен за пределы Украины не был. С заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец в таможню не обращался", - говорится в сообщении.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Согласно решению суда, за нарушение украинского законодательства владельцу элитного автомобиля придется заплатить штраф в размере 170 тыс. грн.

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В Киеве заметили редкое авто Mercedes-Benz SLS AMG. Это лимитированный суперкар, единственный в Украине. На стандартных SLS AMG уже ездят несколько украинцев. Отличить эти авто можно по карбоновому обвесу и антикрылу на крышке багажника. В салоне расположены спортивные ковши.