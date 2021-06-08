Единственный в Украине: по столице гоняет уникальный спорткар

Фото: @benz_of_ukraine

В Киеве заметили редкое авто Mercedes-Benz SLS AMG. Это лимитированный суперкар, единственный в Украине.

Хотя на стандартных SLS AMG уже ездят несколько украинском. Отличить эти авто можно по карбоновому обвесу и антикрылу на крышке багажника. В салоне расположены спортивные ковши, сообщает topgir.

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Mercedes-Benz SLS AMG Black Series имеет 6,2-литровый V8 с увеличенной до 630 л. с. мощностью. Купе машины облегченно на 70 кг за счет карбоновых деталей. Он разгоняется за 3,6 с до сотни. Максимальная скорость 315 км/ч. Кроме того, купе получило самоблок и керамические тормоза, а также более жесткую подвеску.

Роскошный суперкар Ferrari 812 Superfast заметили на одной из центральных улиц Киева. Стоимость такой машины составляет около €500 тыс. - примерно 17 млн ​​грн. Суперкар имеет украинскую регистрацию и киевские номера серии "АА". Впервые модель Ferrari 812 Superfast представили на международном автосалоне в Женеве в 2017 году. В модельной линейке Ferrari 812 Superfast является одним из самых мощных суперкаров.