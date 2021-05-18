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вторник, 18 мая 2021 08:52

Украинцы стали меньше гибнуть на дорогах: обнадеживающие цифры

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Украинцы стали меньше гибнуть на дорогах: обнадеживающие цифры
Количество погибших в ДТП в этом году уменьшилось на 17%. Фото: npu.gov.ua

Количество травмированных в дорожно-транспортных происшествиях в этом году уменьшилось на 14%.

Погибших меньше на 17%. Об этом на пресс-конференции по случаю начала Недели безопасности дорожного движения сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"За этот год мы имеем снижение количества травмированных в результате ДТП на 14% и количества погибших - на 17%. Это тот старт, который мы имеем по состоянию на сейчас, уже в этом году", - сказал Билошицкий, передает Укринформ.

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Он отметил, что уменьшение количества аварий с травмированными и погибшими на дорогах наблюдается в местах, где расположены камеры автофиксации.

"В начале запуска системы автоматической фиксации, которая состоялась почти год назад, мы имели цифру более 50 тыс. нарушений в день. Сейчас эта цифра 5-8 тысяч, а иногда и меньше", - говорит Билошицкий.

По его словам, в этом году планируется установить еще более 200 камер автофиксации в местах концентрации ДТП.

В Украине больше всего аварий происходит по пятницам. Самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП.

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