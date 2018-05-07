Украинцам грозит тюремный срок в Беларуси

Мужчину обвиняют в незаконном пребывании в стране. Фото: РБК

В Беларуси пограничники задержали гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

"Ночью 3 мая в поезде сообщением "Хотислав-Ковель" пограничный наряд обнаружил неизвестного. Им оказался 37-летний житель Черновицкой области – нарушитель правил пребывания в Беларуси. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в нашей стране без паспорта. Но, несмотря на запрет, мужчина вновь приехал в Беларусь", - сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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В отношении украинца возбуждили уголовное дело. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

4 мая, в Черном море российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041". Рыбаков обвиняют в незаконном вылове камбалы в исключительной экономической зоне России.