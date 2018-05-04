В Крыму арестовали судно с украинскими рыбаками

В Крыму российские пограничники задержали украинских рыбаков в Крыму. Фото: InfoResist

Сегодня, 4 мая, в Черном море российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041".

Рыбаков обвиняют в незаконном добывании камбалы в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщают "РИА Новости".

У них изъяли несколько километров сетей. Судно и экипаж - пять граждан Украины - доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Госпогранслужбе Украины заявили, что изучают информацию.

"К нам эта информация поступила. Мы ее изучаем", – сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет "Интерфакс-Украина".

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3 мая Госпогранслужба Украины сообщила, что "россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают судна ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.