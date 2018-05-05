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суббота, 05 мая 2018 09:23

Мужчину посадили на два года в тюрьму за проукраинские комментарии

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Мужчину посадили на два года в тюрьму за проукраинские комментарии
1444/5000 Ihorya Movenka uv'yaznyly na dva roky v koloniyi-poselenni. Prychynoyu nazvaly ekstremizm. Pro tse povidomlyaye Krym.Realiyi,. Advokat Movenko Oksana Zheleznyak zbyrayetʹsya oskarzhyty vyrok. Ranishe prokuror poprosyv dlya Movenko dva roky umovnoho terminu. Z·hidno z rishennyam sudu, Movenko inkryminuvaly ch. 2 st. 280 Kryminalʹnoho kodeksu Rosiyi ("publichni zaklyky do zdiysnennya ekstremist·sʹkoyi diyalʹnosti") za kilʹka komentariv u hrupi "Krym – Ukrayina" v sotsialʹniy merezhi VKontakte. Ranishe rosiysʹkyy prokuror zaprosyv dva roky umovno obvynuvachenomu v ekstremizmi Movenku. CHYTAYTE TAKOZH: U Krymu zaareshtuvaly sudno z ukrayinsʹkymy rybalkamy 9 veresnya 2016 roku v merezhi z'yavylosya video pobyttya sevastopolʹtsya Ihorya Movenka. Vono bulo znyato na mistsi podiyi druzhynoyu poterpiloho. Yoho pobyly cherez symvoliku ukrayinsʹkoho batalʹyonu "Azov", nakleyenoyu na yoho velosyped. Likari diahnostuvaly v Movenka vidkrytu cherepno-mozkovu travmu, strus holovnoho mozku, perelom osnovy cherepa, perelom shchelepy, zakrytyy perelom kistok nosa, kontuziyu ochnoho yabluka ta inshi travmy. Piznishe v hrudni toho zh roku Movenka zatrymaly y vidvezly v upravlinnya FSB Rosiyi. Krymsʹkotatarsʹkoho politv'yaznya Uzeyira Abdullayeva u krytychnomu stani dostavyly do likarnya Simferopolya v aneksovanomu Krymu. Pro tse povidomlyaye spilʹnota "Krymsʹka solidarnistʹ". "Mama politv'yazniv Uzeyira Abdullayeva tilʹky shcho vyyshla z SIZO. Yoho vidvezly v likarnyu im. Semashka (Simferopolʹ) u krytychnomu stani. Игоря Мовенко посадили на два года в колонии-поселении Фото: ua.krymr.com

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Игоря Мовенко к двум годам заключения в колонии-поселении. Причиной назвали экстремизм.

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Адвокат Мовенко Оксана Железняк собирается обжаловать приговор. Ранее прокурор попросил для Мовенко два года условного срока.

Согласно решению суда, Мовенко инкриминировали ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России ( "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за несколько комментариев в группе "Крым - Украина" в социальной сети ВКонтакте.

Ранее российский прокурор пригласил два года условно обвиняемому в экстремизме Мовенко.

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9 сентября 2016 в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. Оно было снято на месте происшествия женой потерпевшего. Его избили через символику украинского батальона "Азов", наклеенной на его велосипед.

Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Позже в декабре того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России.

Крымскотатарского политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии доставили в больницу Симферополя в аннексирована Крыму. Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность".

"Мама политзаключенных Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии.

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05
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