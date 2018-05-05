Мужчину посадили на два года в тюрьму за проукраинские комментарии

Адвокат Мовенко Оксана Железняк собирается обжаловать приговор. Ранее прокурор попросил для Мовенко два года условного срока.
Согласно решению суда, Мовенко инкриминировали ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России ( "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за несколько комментариев в группе "Крым - Украина" в социальной сети ВКонтакте.
Ранее российский прокурор пригласил два года условно обвиняемому в экстремизме Мовенко.
9 сентября 2016 в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. Оно было снято на месте происшествия женой потерпевшего. Его избили через символику украинского батальона "Азов", наклеенной на его велосипед.
Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.
Позже в декабре того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России.
Крымскотатарского политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии доставили в больницу Симферополя в аннексирована Крыму. Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность".
"Мама политзаключенных Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии.
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