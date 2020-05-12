Угрожали убить всю семью: задержали банду похитителей

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе задержали банду злоумышленников, которые похитили 37-летнего мужчину и требовали $400 тыс. и все его движимое и недвижимое имущество.

В случае отказа - угрожали убить его и всю семью, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу. И, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тысяч долларов. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего", - говорится в сообщении.

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В течение 3 дней подозреваемые силой удерживали мужчину. В конце концов пострадавший сделал несколько операций по пересчету части денег из своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали. Это - уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе, в возрасте от 28 до 31 года.

В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест. Досудебное расследование пока продолжается.

В Одесской области задержали банду, которая похитила ради выкупа и пыталась застрелить 26-летнего мужчину. В банду входили ранее судимые 35-летний гражданин Грузии, который постоянно живет в Одесской области, и двое граждан Украины, 35 и 40 лет, живущих в Черноморске.