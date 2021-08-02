Угрожал расправой и слал похоронные венки: мужчина терроризировал бывшую

В Харькове задержали 42-летнего мужчину, который требовал несуществующий долг у бывшей сожительницы и запугивал ее. Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове задержали 42-летнего мужчину, который терроризировал бывшую сожительницу.

От 12 июля этого года он требовал у женщины $15 тыс. В случае неуплаты угрожал расправой, рассказал начальник отдела областной прокуратуры Андрей Жмутский.

"Мужчина систематически посылал смс-сообщения и звонил бывшей сожительнице и требовал 15 тысяч долларов несуществующего долга. 19 июля мужчина прислал в салон красоты, где работает бывшая, погребальный букет цветов с запиской. Там говорилось, что в случае невыполнения требования о передаче денег, мужчина убьет ее и искалечит роднных", - рассказал Жмутский.

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Опасаясь угроз мужчины, потерпевшая согласилась передать часть суммы бывшему - $8 тыс. Его задержали с поличным.

На время следствия подозреваемый будет оставаться под стражей без права на залог.

В Харькове мужчина устроил взрыв в квартире бывшей жены. Пришел якобы за долгом. В тот момент дома были женщина с 5-летним сыном и отцом. После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло в кухне и бросил туда гранату. Вторую забросил в комнату. Обе взорвались.