Учитель на выпускном изнасиловал школьницу - СМИ

В Днепропетровской области во время выпускного учитель изнасиловал школьницу. Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области во время выпускного учитель изнасиловал девочку.

При этом якобы в полиции жертве предложили "сыграть свадьбу" с обидчиком. Об этом в Facebook сообщила журналистка Елена Вишницкая.

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По ее словам, нападение на школьницу произошло 18 июня во время выпускного. Ей об этом сообщил брат пострадавшей. Сначала девушка не обращалась в полицию, однако впоследствии таки написала заявление. Журналистка утверждает, что местные полицейские якобы предложили девушке сыграть свадьбу на насильником.

"Она подала заявление и прошла ряд процедур для фиксации преступления. Она сильная, и сильной быть немножко легче, когда рядом поддержка", - написала Елена Вишницкая.

На Харьковщине задержали 60-летнего преступника, который в апреле изнасиловал 13-летнюю девочку. В содеянном он сознался.