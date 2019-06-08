Ученик выпрыгнул с 9-го этажа

Дирекция школы запретила вешать коллаж из фото парня, который совершил самоубийство. Фото: Facebook.

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После трагедии в киевской школе №94 начался скандал с фотографиями погибшего Сергея Петрука. Администрация учебного заведения запретила вешать памятный коллаж с его изображениями, рассказала журналистка Интера Леся Москаленко в Facebook.

По ее словам, школьные учителя хотели повесить коллаж, но были вынуждены оправдывать решение коллег.

"Директор школы, которой, по словам классной руководительницы и принадлежало решение запретить изображение Сергея в школе, в студию Интера сегодня не пришла. Зато защищать честь школы послали нескольких учителей. Хороших. Тех, которые никогда не оскорбляли детей, не травили Сергея. Мне было искренне жаль тех женщин, которые, кажется, охотно бы позволили тот коллаж, их глаза говорили об этом. а вслух они говорили что-то о том, что это решение коллегиальное, а не директора, что, глядя на фото Сергея, дети могут думать о самоубийство. Но это звучало как-то неубедительно. Аудитория, похоже, тоже была на нашей стороне ", - пишет Москаленко об эфире телеканала.

В расследовании дела маме погибшего школьника помогают адвокаты и депутаты. Незадолго до гибели, Сергей Петрук пожаловался маме, что ему сложно в школе. Мама Сергея собиралась на следующий учебный год перевести его в другое учебное заведение, но не успела.

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После съемок мама погибшего Сергея узнала о том, что уголовное дело закрыли.

"Сегодня вечером мама Сережи узнала, что производство закрыто. Закрыл его следователь, два месяца скрывался от мамы Сергея, ездил на картошку, поминки, отпуск ... Или опрошены свидетели, или включали телефон Сергея, где результаты анализа крови, который у него взяли сразу после того, как он погиб? Никто ничего не знает. Такие усилия, столько сделано, а следователь два месяца тянул, прятался и теперь закрыл дело ... ", - добавила Москаленко.

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