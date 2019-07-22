Участники фестиваля отравились шаурмой

На Ровенщине произошло массовое отравление. Фото: "Цензор"

14 гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба" в Ровенской обл. отравились шаурмой на фуд-корте.

10 из них, в том числе 3 детей, пришлось госпитализировать. Полиция открыла уголовное производство, сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенской областной лабораторного центра Виктор Мороз, передает "Громадське радіо".

"Все они употребляли шаурму в одном месте. И у всех есть общие симптомы. Пока причины вспышки инфекции устанавливаются. Предпринимателей, которые там работали, мы обследовали, взяли смывы в том месте, где делалась шаурма. Пока результатов исследования нет. Через 3-4 дня мы предварительно сможем что-то сказать. Состояние больных - средней тяжести", - рассказал он.

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В полиции начали досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Организатор рок-фестиваля Николай Арсенюк отметил, что до обнародования официальных результатов лабораторного исследования от комментариев воздержится.

В пгт Мизоч Здолбуновского района Ровенской области на свадьбе отравились 39 человек. Пострадавших отвезли в больницу, среди них - 8 детей.