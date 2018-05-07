Участники ДТП и прохожие начали стрельбу во время драки

Во время стрельбы травмы получил 22-летний парень. Фото: imagecdn1.luxnet.ua

В Ивано-Франковске дорожный конфликт закончился стрельбой. Травмы получили два человека, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Перед аварией велосипедиста догнал и сбил автомобиль Subaru Forester. Совершив ДТП, водитель и пассажиры авто вышли и начали бить велосипедиста ногами, - пишет "Курс".

За мужчину заступились прохожие. Тогда между пассажирами авто и прохожими возник конфликт, в ходе которого неизвестный применил травматическое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве во время драки мужчина оторвал товарищу ухо, а тот и не заметил

Во время стрельбы травмы получил 22-летний пассажир Subaru. После этого другие пассажиры сбежали по дамбе реки, а водитель скрылся в неизвестном направлении. Велосипедиста забрала скорая медицинская помощь, а раненого пассажира Subaru патрульные задержали.

"Автомобиль установлено. Приняты первоочередные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к конфликту. Продолжается следствие", - сообщил представитель патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак.

Свидетели слышали около 18:00 выстрелы на месте инцидента.

В Полтаве на центральном рынке произошла драка со стрельбой. Отец и отчим не поделили ребенка. По словам свидетеля, конфликт возник между бывшими супругами. Отец не отпускал ребенка в Польшу.